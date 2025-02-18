400 пунктов: Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2025 год

Кабинет Министров утвердил План приоритетных действий, содержащий около 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, среди пунктов плана обязательств перед партнерами по программе Ukraine Facility, по программе сотрудничества с МВФ, а также в рамках евроинтеграционного трека.

«Определены ответственные, промаркированные сроки выполнения, утверждены понятные индикаторы, по которым будем оценивать результаты», — отметил Шмыгаль.

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что план состоит из задач и мер, конкретизирующих пути достижения целей и приоритетов правительства и касающихся:

задач, направленных на решение общественно важных проблем, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и выполнение которых необходимо для восстановления Украины в период военного положения и в послевоенный период;

необходимости выполнения международно-правовых обязательств Украины, требующих принятия решений правительства, в частности, в сфере европейской интеграции, в том числе с учетом Отчета о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, и скрининговых отчетов по итогам двусторонних встреч Украина — ЕС в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС;

выполнение запланированных задач (шагов) Плана Украины (инициатива Европейского Союза «Ukraine Facility»);

План законопроектной работы Верховной Рады на 2025 год;

необходимости приближения членства в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в частности, присоединения к правовым инструментам и органам OECP;

достижение Целей устойчивого развития.