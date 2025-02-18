Honda готова возобновить переговоры с Nissan о поглощении, но при одном условии

Японский автопроизводитель Honda готов вернуться к диалогу о поглощении с Nissan, но только при условии отставки генерального директора Nissan Макото Учиды. Об этом сообщает Financial Times.

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Цель переговоров — создание глобального автогиганта

Целью переговоров является создание четвертого по величине производителя автомобилей в мире. Honda считает, что новое руководство Nissan сможет лучше справиться с внутренней оппозицией и обеспечить успешную реализацию сделки.

Причины конфликта между компаниями

Макото Учида, 58-летний гендиректор Nissan, был одним из главных поклонников соглашения с Honda. Однако его отношения с руководителем Honda Тошихиро Мибе значительно ухудшились из-за разочарования Honda медленными темпами реструктуризации Nissan и глубокими финансовыми проблемами компании.

Почему переговоры были прекращены?

Переговоры о слиянии остановились после того, как Honda настояла на том, чтобы Nissan стал ее дочерней компанией. Nissan стремился создать холдинговую структуру, где обе компании имели бы равные права.

Перспективы возобновления диалога

Honda открыта для возобновления переговоров, но только под руководством нового гендиректора Nissan. Это свидетельствует о том, что компания считает смену руководства ключевым шагом для преодоления существующих разногласий и достижения соглашения.

Эта ситуация подчеркивает сложность корпоративных переговоров в автомобильной промышленности, где стратегические решения часто зависят от личных отношений между руководителями и внутренней динамикой компаний.