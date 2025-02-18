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18 февраля 2025, 14:28 Читати українською

Угроз остановки АЗК из-за новой формы чека с 1 марта нет — директор А-95

Угроз остановки автозаправочных станций и комплексов из-за введения с 1 марта новой формы фискальных чеков нет. Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии «Энергореформе».

Угроз остановки автозаправочных станций и комплексов из-за введения с 1 марта новой формы фискальных чеков нет.

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Остановки не будет

«Никто не будет прекращать работу АЗС только из-за того, что налоговая или Минфин не проработали достаточно какую-то бумажку. Это же и заправка транспорта военных, и скорых, и полиции, и ГСЧС. Скорее бумажка изменится, чем рынок прекратит работать. Я не вижу здесь никаких угроз, уверен, что чиновники свою работу», — сказал чиновники свою работу.

Директор А-95 подчеркнул, что речь идет не только о заправочных станциях, но и о всей торговле, в которой задействовано более 250 тысяч. кассовых аппаратов, сам он до сих пор не получал ни одного звонка или обращения от сетей АЗК по этому вопросу.

По его словам, бизнес частично был инициатором изменений в форме фискальных чеков с целью повышения прозрачности рынков подакцизных товаров, но с инсталляцией изменений возникли проблемы, как это нередко случается.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 февраля 2025, 14:44
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Уважаемая редакция, в первоисточнике написано —
…Я не вижу здесь никаких угроз, уверен, что чиновники свою работу сделают", — сказал Куюн в комментарии «Энергореформе» во вторник…

А у вас —
…Я не вижу здесь никаких угроз, уверен, что чиновники свою работу", — сказал чиновники свою работу…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 февраля 2025, 14:47
#
А депутат южанина, написала, что автозаправки работать НЕ БУДУТ. О чем вчера сообщил «эксперт» «Патриот Украины».
Так кому верить, «патриоту», южаниной, Куюну, или …кому?
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