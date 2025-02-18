Угроз остановки АЗК из-за новой формы чека с 1 марта нет — директор А-95

Угроз остановки автозаправочных станций и комплексов из-за введения с 1 марта новой формы фискальных чеков нет. Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии «Энергореформе».

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Остановки не будет

«Никто не будет прекращать работу АЗС только из-за того, что налоговая или Минфин не проработали достаточно какую-то бумажку. Это же и заправка транспорта военных, и скорых, и полиции, и ГСЧС. Скорее бумажка изменится, чем рынок прекратит работать. Я не вижу здесь никаких угроз, уверен, что чиновники свою работу», — сказал чиновники свою работу.

Директор А-95 подчеркнул, что речь идет не только о заправочных станциях, но и о всей торговле, в которой задействовано более 250 тысяч. кассовых аппаратов, сам он до сих пор не получал ни одного звонка или обращения от сетей АЗК по этому вопросу.

По его словам, бизнес частично был инициатором изменений в форме фискальных чеков с целью повышения прозрачности рынков подакцизных товаров, но с инсталляцией изменений возникли проблемы, как это нередко случается.