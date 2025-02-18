Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 6 кейсов.
Нацкомиссия внесла в список ненадежных еще шесть инвестпроектов
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Кого внесли в список
Список был дополнен следующими сомнительными проектами:
- Sabre Trade Stocks;
- GTC FX;
- GreatBinary;
- WorldBinar;
- FXON;
- Arab Wealth Management.
В списке Комиссии уже более 400 SCAM-проектов. Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.
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