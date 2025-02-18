Нацкомиссия внесла в список ненадежных еще шесть инвестпроектов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 6 кейсов.

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Кого внесли в список

Список был дополнен следующими сомнительными проектами:

Sabre Trade Stocks;

GTC FX;

GreatBinary;

WorldBinar;

FXON;

Arab Wealth Management.

В списке Комиссии уже более 400 SCAM-проектов. Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».

В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет фиктивности.