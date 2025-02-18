Правительство выделило 1,5 миллиарда на укрытие Чернобыльской АЭС

Кабмин выделил более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами россии 14 февраля. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Укрытие ЧАЭС

По его словам, по сравнению с 2024 годом соответствующее финансирование увеличено на 139 млн грн.

«россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС — это попытка запугать Украину, Европу и мир», — рассказал Шмыгаль.

Премьер проинформировал, что в настоящее время радиационная угроза отсутствует, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.