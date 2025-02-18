Расходы общего фонда госбюджета за январь выросли на 42,5% в годовом исчислении

За январь 2025 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 214,1 млрд грн, что на 63,9 млрд грн, или на 42,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы от 14 февраля, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Подробности

В структуре расходов наиболее направлено:

110 млрд грн — на оплату труда с начислениями или 51,4% от общего объема расходов, израсходованных за январь 2025 года (против аналогичного периода прошлого года выросли на 34,1 млрд грн, или на 44,9%). В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 84,7 млрд. гривен;

9,2 млрд грн — на оплату использования товаров и услуг или 4,3% от общего объема расходов. Среди них:

3 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов. Это приобретение военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания, оплата коммунальных услуг;

2,8 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения;

58,5 млрд грн — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 27,3% от общего объема расходов, что на 16,5 млрд грн или на 39,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе:

17,7 млрд грн — трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям;

8,1 млрд грн — на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей;

5 млрд грн — для выплаты жилищных субсидий и льгот гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа;

4,4 млрд грн — на субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям) или 2,1% от общего объема расходов. Среди них:

2,1 млрд грн — на приобретение товаров для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины;

1,5 млрд грн — на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства;

14,5 млрд грн — на обслуживание государственного долга или 6,8% от общего объема (против аналогичного периода прошлого года выросли на 5 млрд грн, или на 52,4%);

12,5 млрд грн — на трансферты местным бюджетам или 5,8% от общего объема (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 0,6 млрд грн, или на 5,3%).