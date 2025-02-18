Мгновенные платежи занимают 45% рынка нерегулярных транзакций — исследование

Мгновенные платежи продолжают стремительно набирать популярность, достигнув рекордных 45% от общего объема нерегулярных транзакций. Такой вывод содержится в новом исследовании PYMNTS Intelligence, пишет FinTech Insider.

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Активнее всего эту технологию внедряют крупные компании с годовым доходом более $1 миллиарда — они осуществляют половину своих нерегулярных платежей через системы мгновенных переводов. В то же время меньшие предприятия с доходом $50-$100 миллионов используют такие платежи только в 34% случаев.

Основными двигателями роста стали индустрия видеоигр и гиг-экономика, где преобладают разовые транзакции между компаниями, подрядчиками и потребителями. По сравнению с началом 2024 г. доля мгновенных платежей выросла на 9 процентных пунктов — с 36% до 45%.

Несмотря на очевидные преимущества в скорости и эффективности, внедрение мгновенных платежей сталкивается с определенными препятствиями. Главной из них является стоимость интеграции — 35% компаний называют именно это основной причиной, сдерживающей внедрение технологии.