Фонд госимущества на прошлой неделе реализовал активы на 40,6 миллиона

По итогам 13 успешных приватизационных аукционов Фонд государственного имущества привлек в бюджет 40,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Все торги проходили в электронной системе Prozorro.Продажи. В общей сложности за лоты соревновались 90 участников, то есть в среднем на лот приходилось 6,9 желающих получить в собственность объекты.

Самым дорогим объектом на прошлой неделе стало админздание в Черкассах, за лот соревновались 11 участников, а финальная цена составляла 21 млн. гривен. Кроме того, победитель дополнительно должен уплатить 4,2 млн грн НДС, поэтому общий экономический эффект может составить 25,2 млн грн.

На этой неделе команда Фонда госимущества планирует провести 18 онлайн-аукционов по приватизации. Среди предложений единые имущественные комплексы ГП «Экотрансэнерго» и ГП «Киевоблстройинвест».

Кроме единых имущественных комплексов в инвестиционном меню Фонда госимущества на этой неделе есть админпомещение разной площади, комплекс зданий, автомобиль и автоцистерна.