Курс валют на 18 февраля: доллар в банках потерял в покупке 5 копеек, евро — 10 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара подешевел на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже потерял 3 копейки. Евро потерял 7 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,92 грн. Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 43,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,62, евро — 43,59−43,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,50−41,53 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,43−43,44 грн/евро.

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