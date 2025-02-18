За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 170 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 861090 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 17 февраля: 1170 российских оккупантов, 12 танков и 181 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 861090 (+1170) человек,
- танков — 10101 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 21075 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 23275 (+53) ед,
- РСЗО — 1285 (+2) ед,
- средства ПВО — 1068 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 25586 (+181),
- крылатые ракеты — 3064 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 37679 (+74) ед,
- специальная техника — 3751 (+1)
Источник: Минфин
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