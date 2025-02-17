ВВП Швейцарии вырос на 0,4% в четвертом квартале

Экономика Швейцарии в четвертом квартале 2024 года выросла на 0,4% против предыдущего квартала, говорится в предварительных официальных данных. В третьем квартале рост составил 0,2% и опрошенные Bloomberg аналитики ожидали ускорения до 0,3%. Об этом пишет investing.com.

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В 2024 году ВВП Швейцарии вырос на 0,8% после подъема на 1,2% годом ранее.

«Промышленный сектор зафиксировал умеренный рост, главным образом, за счет химической и фармацевтической отраслей», — говорится в сообщении Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии. — «Темпы роста в секторе услуг были ниже среднего по историческим меркам уровня».

Окончательная оценка роста ВВП за четвертый квартал с расширенными данными будет опубликована 27 февраля.