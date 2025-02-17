Figure AI рассчитывает привлечь $1,5 миллиарда инвестиций

Американский стартап Figure AI, специализирующийся на разработке человекоподобных роботов, ведет переговоры о привлечении $1,5 миллиарда инвестиций. Об этом пишет Bloomberg, сообщает FinTech Insider.

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Компания может достичь отметки в $39,5 миллиардов, что в 15 раз превышает ее стоимость в прошлом году.

Ожидается, что новый инвестиционный раунд возглавят фонды Align Ventures и Parkway Venture Capital. Среди предыдущих инвесторов стартапа — Microsoft, OpenAI, Nvidia, а также основатель Amazon Джефф Безос.

Стремительный рост оценки Figure AI связывается с существенным прорывом в разработке систем искусственного интеллекта для роботов. Компания считает, что сможет выпустить роботов для домашнего использования уже в ближайшие годы. Генеральный директор Figure Бретт Адкок недавно заявил, что за следующие четыре года компания планирует поставить на рынок 100 000 человекоподобных роботов.

Среди клиентов Figure AI уже есть автопроизводитель BMW. Компания стремится создавать роботов, способных выполнять опасные для людей работы и помочь решить проблему нехватки рабочей силы в различных отраслях.