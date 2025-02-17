К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 17 февраля: евро и доллар подешевели на межбанке
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Открытие 17 февраля
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Закрытие 17 февраля
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Изменения
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41,59/41,62
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41,50/41,53
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9 /9
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43,60/43,63
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43,49/43,51
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11/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 43,95 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,65, евро — 43,66−43,80 грн.
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