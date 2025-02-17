Курс валют на вечер 17 февраля: евро и доллар подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 9 копеек в покупке и продаже. Евро упало на 11 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 17 февраля Закрытие 17 февраля Изменения доллар 41,59/41,62 41,50/41,53 9 /9 евро 43,60/43,63 43,49/43,51 11/12

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 43,95 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,65, евро — 43,66−43,80 грн.

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