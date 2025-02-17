В США стремительно растет доля просроченных корпоративных ссуд в банках

Бизнес в США сталкивается с новыми финансовыми вызовами — уровень просрочки банковских кредитов достиг максимума с 2017 года. Об этом пишет Financial Times.

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Что известно

По официальным данным, доля просроченных корпоративных ссуд в банках США выросла до 1,3%. Это самый высокий показатель за последние восемь лет, хотя он все еще значительно ниже 5%, зафиксированных во время кризиса 2008 года.

На конец 2024 года компании просрочили выплату более 28 млрд долл. банковских ссуд, что на 5,4 млрд долл. больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что этот тренд развивается на фоне стабильной экономики, но высокие процентные ставки оказывают значительное давление на предприятия. Корпоративные кредиты в большинстве своем имеют плавающую ставку, что затрудняет их обслуживание.

Наибольший риск для компаний составляют возможные изменения тарифной политики. Крупные корпорации могут приспособиться к новым пошлинам и регуляциям, но для малого и среднего бизнеса это может стать серьезным ударом.

Подробности

В издании отмечают, что у меньших компаний меньше резервов и гибкости, что затрудняет преодоление финансовых потрясений.

В четвертом квартале корпоративное кредитование сократилось на 100 млрд дол. Отчасти это объясняется изменением методики учета финансовых потоков, но тенденция к снижению ссуд указывает на осторожность банков и растущее финансовое давление на бизнес.