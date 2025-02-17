В США стремительно растет доля просроченных корпоративных ссуд в банках

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 февраля 2025, 16:38 Читати українською

В США стремительно растет доля просроченных корпоративных ссуд в банках

Бизнес в США сталкивается с новыми финансовыми вызовами — уровень просрочки банковских кредитов достиг максимума с 2017 года. Об этом пишет Financial Times.

Бизнес в США сталкивается с новыми финансовыми вызовами — уровень просрочки банковских кредитов достиг максимума с 2017 года.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

По официальным данным, доля просроченных корпоративных ссуд в банках США выросла до 1,3%. Это самый высокий показатель за последние восемь лет, хотя он все еще значительно ниже 5%, зафиксированных во время кризиса 2008 года.

На конец 2024 года компании просрочили выплату более 28 млрд долл. банковских ссуд, что на 5,4 млрд долл. больше, чем годом ранее.

Эксперты отмечают, что этот тренд развивается на фоне стабильной экономики, но высокие процентные ставки оказывают значительное давление на предприятия. Корпоративные кредиты в большинстве своем имеют плавающую ставку, что затрудняет их обслуживание.

Наибольший риск для компаний составляют возможные изменения тарифной политики. Крупные корпорации могут приспособиться к новым пошлинам и регуляциям, но для малого и среднего бизнеса это может стать серьезным ударом.

Подробности

В издании отмечают, что у меньших компаний меньше резервов и гибкости, что затрудняет преодоление финансовых потрясений.

В четвертом квартале корпоративное кредитование сократилось на 100 млрд дол. Отчасти это объясняется изменением методики учета финансовых потоков, но тенденция к снижению ссуд указывает на осторожность банков и растущее финансовое давление на бизнес.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 февраля 2025, 17:09
#
Великі корпорації зможуть пристосуватися до нових мит і регуляцій,
але для малого та середнього бізнесу це може стати серйозним ударом.

Нам бы их проблемы вместо войны…
+
+15
Dimamizdm1
Dimamizdm1
17 февраля 2025, 17:29
#
Замечаю, что больше половины всех новостей в Минфин так или иначе связаны с обсуждением, что там в США. Напишите лучше, какая часть проблемных кредитов в Украине, сколько вообще не платят по потребительским кредитам, сколько заёмщиков ,, под бизнес" разворовали денег совместно с аффилированными банками
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами