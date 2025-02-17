Акции Rheinmetall выросли на 11% на фоне обсуждения увеличения расходов на оборону

Акции немецкого производителя Rheinmetall выросли более чем на 11% на фоне обсуждения европейскими чиновниками нового пакета для увеличения расходов на оборону и поддержку Украины, пишет Bloomberg.

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В течение прошлого года акции компании более чем удвоились, что явилось результатом роста военных заказов, в том числе из Германии.

В то же время европейские правительства работают над большим пакетом, направленным на увеличение оборонных расходов и помощь Украине, пока президент США Дональд Трамп призывает к скорейшему завершению войны в Украине. Планы по этому поводу будут объявлены после выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать политических споров до голосования.

Европейские чиновники беспокоятся, что Трамп может отказаться от долгосрочных гарантий безопасности, оставив континент без поддержки в противостоянии с россией. Эти беспокойства усилились после разговора Трампа с президентом россии владимиром путиным, где США и россия вели переговоры по Украине без участия Европы.