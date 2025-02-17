Финтех-компания Activitis вместе с инвестиционной компанией УНИВЕР объявили о выпуске корпоративных облигаций серии B объемом 300 миллионов гривен. Об этом пишет Fintech Insider.
Финтех-компания Activitis выпустит корпоративные облигации на 300 млн грн
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Детали выпуска:
- Объем: 300 миллионов гривен.
- Тип: Корпоративные облигации с публичным предложением.
- Серия: «B».
- Номинальная доходность: 20% годовых в гривне.
- Эффективная доходность: 21,55% годовых в гривне (с учетом реинвестирования).
Преимущества для инвесторов:
- Высокая доходность: Облигации Activitis предлагают привлекательную процентную ставку, что превышает доходность многих других инвестиционных инструментов, включая облигации внутреннего государственного займа.
- Возможность диверсификации портфеля: Корпоративные облигации могут стать отличным дополнением к инвестиционному портфелю, позволяя диверсифицировать риски.
- Доступность: Приобрести облигации Activitis могут как юридические, так и физические лица.
Как приобрести:
- Подать заявку на покупку облигаций можно до 14:00 20 февраля 2025 года.
- Для этого необходимо обратиться к своему брокеру или к организатору размещения — инвестиционной фирме «УНИВЕР Капитал».
- Сделки по купле-продаже облигаций будут заключаться на фондовой бирже ПФТС 20 февраля 2025 года.
С 1 марта 2025 года облигации Activitis будут доступны для покупки и продажи на вторичном рынке.
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Источник: Минфин
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