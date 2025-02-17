Укрпочта вошла в лидеры мира по рейтингу Всемирного почтового союза

Национальный оператор почтовой связи Укрпочта повысил уровень почтового развития (2IPD) до восьмого, получив 72,7 балла из 100 среди 192 почт мира в рейтинге Всемирного почтового союза 2024 года. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

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Всего уровней почтового развития десять. Показатели от восьми до десяти считаются самыми лучшими. Год назад Укрпочта получила шестой уровень с баллом 51,3.

Так, за надежность (качество и скорость доставки) Укрпочта получила 91 балл из 100, в то время как показатель в прошлом году составил 82,6 балла. За объем доставки украинская почта получила 87,9 балла (около 690 000 отделений).

За адаптивность к реалиям Укрпочта имеет 21,9 балла, а за устойчивость — 85,4 балла.

Рейтинг Всемирного почтового союза возглавляют Германия, Швейцария, Япония, США, Франция, Нидерланды, Австралия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Австрия и Швеция.

Украина занимает 40 место, в то время как на 39 находится Индия, а на 41 — Болгария. россия заняла 49 место.