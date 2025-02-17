Курс валют на 17 февраля: доллар в банках потерял в покупке 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро вырос на 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках по покупке увеличился на 2 копейки, а в продаже не изменился. Евро добавил 5 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−42,00 грн. Евро покупают за 43,40 грн, а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,75−41,70, евро — 43,75−43,91 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,59−41,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,60−43,63 грн/евро.

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