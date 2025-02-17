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17 февраля 2025, 9:35 Читати українською

ФОПы в прошлом году уплатили в 1,6 раза больше налогов, чем в 2021 — Опендатабот

Более 763 тысяч ФОП было открыто с начала полномасштабного вторжения по данным Единого государственного реестра. В то же время 685 тысяч предпринимателей прекратили свою деятельность за это же время. За три года доля женщин-предпринимателей выросла с 40% до 61%. Больше новых ФОП открылось в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. Об этом говорится в данных Опендатабота.

Более 763 тысяч ФОП было открыто с начала полномасштабного вторжения по данным Единого государственного реестра.
Фото: depositphotos

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Как повлияли на малый и средний бизнес 3 года полномасштабной войны

В целом, чаще всего предприниматели, которые открывались уже после начала полномасштабного вторжения, выбирали розничную торговлю как основную сферу деятельности — это 28.1% или 214,2 тысячи предпринимателей.

В тройку также попали IT — 9.1% (69,5 тысячи) и оптовая торговля — 7.2% (54,6 тысячи). Стоит отметить, что до полномасштабного вторжения новых айти-фопов в месяц регистрировалось почти вдвое больше.

По сравнению с периодом до начала полномасштабного в 3 раза увеличилось новых дел в сфере почты и курьерской деятельности. В 2,6 раза возросло количество новых фопов, связанных с образованием, и в 2,5 раза — в сфере финансов.

В то же время, реже начали открывать дела в сфере ИТ и торговли мото/авто транспортом.

Полномасштабная война и мобилизация оказали заметное влияние на гендерное распределение предпринимателей. Если в январе 2022 года каждый второй новый фоп открывали женщины, то сейчас доля таких дел составляет 61%. Отметим, что больше всех женщин-предпринимателей среди новых фопов в Хмельницкой (60.5%), Кировоградской (60.1%) и Полтавской областях (59.4%).

Женщины чаще открывают бизнес в сфере услуг, образования и производства одежды, в то время как мужчины доминируют в строительстве, транспорте и логистике.

Где больше новых ФОПов

Больше новых ФОП за время большой войны зарегистрировано в Киеве — 108 536, на Днепропетровщине (68 377) и Львовщине (60 009).

Фронт сместил регионы, где бизнесу комфортно работать. Так, в регионах, приближенных к боевым действиям, регистрируют существенно меньше бизнесов: Луганщина — 85%, Херсонщина — 67% и Донетчина — 60% (в январе 2025 года по сравнению с январем 2022 года).

В то же время увеличилось количество новых предпринимателей в Ровенской (+25%), Ивано-Франковской (+10%) и Черниговской (+10%).

Уплата налогов

В общей сложности 126 млрд грн налога уплатили ФОП за почти 3 года полномасштабной. Сумма единого налога, уплачиваемая предпринимателями, растет год к году, кроме 2022-го. В прошлом году сумма поступлений от единого налога была в 1,6 раза больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн против 34,8 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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