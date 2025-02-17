Укрэнерго ввело экстренные отключения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях

По команде «Укрэнерго» в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

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Причина

Как отмечают в Укрэнерго, причина усиления мер ограничения — последствия российских атак на энергообъекты.

«В первую очередь — отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)», — говорится в сообщении.