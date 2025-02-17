За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 530 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 859 920 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 16 февраля: 1530 российских оккупантов, 16 танков и 128 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 859920 (+1530) человек,
- танков — 10089 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 21063 (+52) ед,
- артиллерийских систем — 23222 (+37) ед,
- РСЗО — 1283 (+0) ед,
- средства ПВО — 1067 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 25505 (+128),
- крылатые ракеты — 3063 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 37605 (+149) ед,
- специальная техника — 3750 (+1)
Источник: Минфин
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