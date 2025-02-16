TSMC и Broadcom рассматривают приобретение части Intel

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

16 февраля 2025, 15:05 Читати українською

TSMC и Broadcom рассматривают приобретение части Intel

Компания Intel, некогда американский гигант по производству микрочипов, может быть разделена на продажу части ее бизнеса, в этом заинтересованы такие крупные игроки как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Broadcom, сообщает The Wall Street Journal, передает mezha.media.

Компания Intel, некогда американский гигант по производству микрочипов, может быть разделена на продажу части ее бизнеса, в этом заинтересованы такие крупные игроки как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Broadcom, сообщает The Wall Street Journal, передает mezha.media.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноBroadcom исследует возможность приобретения подразделения Intel, занимающегося разработкой и маркетингом чипов, по словам людей, знакомых с ситуацией.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Broadcom исследует возможность приобретения подразделения Intel, занимающегося разработкой и маркетингом чипов, по словам людей, знакомых с ситуацией. Компания неофициально обсуждала возможность сделать предложение, но, по всей вероятности, пойдет на это только в случае, если найдет партнера для приобретения производственного бизнеса Intel. На данный момент официальное предложение Intel еще не сделано, и Broadcom может решить отказаться от планов.

В то же время, TSMC исследует варианты контроля над некоторыми или всеми производственными мощностями Intel. Это может включать в себя формирование консорциума инвесторов или другие структуры для реализации сделки. Переговоры остаются на ранней стадии, и TSMC не сотрудничает с Broadcom по этому потенциальному приобретению.

Переговоры о возможном разделе Intel начались на фоне проблем компании, которая отстает от TSMC и Samsung Electronics в производстве передовых чипов. Дополнительно Intel сталкивается с конкуренцией со стороны Advanced Micro Devices (AMD) в сегменте центральных процессоров и значительными потерями из-за неиспользованных возможностей в буме искусственного интеллекта, где доминируют компании типа NVIDIA.

Подробности

Рыночная стоимость Intel значительно снизилась за последние годы, уступив бывшим конкурентам. Однако спекуляции по возможному партнерству с TSMC привели к резкому росту акций компании на прошлой неделе.

Разделение Intel на отдельные подразделения разработки и производства соответствует тенденциям в отрасли, предусматривающим специализацию по одному из направлений. Однако такая реструктуризация предполагает значительные операционные затруднения. Заводы Intel спроектированы преимущественно для изготовления собственных чипов, и их переоснащение для соответствия передовым процессам TSMC потребует значительных инженерных инвестиций.

Кроме того, для любого соглашения, включающего TSMC, потребуется одобрение правительства США, учитывая критическую роль Intel в национальной безопасности и ее зависимость от финансирования в рамках программы CHIPS Act. По этой программе Intel получила $7,9 миллиарда в поддержку новых заводов в Огайо, Аризоне и других штатах. Регуляторные требования обязывают Intel сохранять контрольный пакет акций в своих заводах, если они будут выделены в отдельную структуру.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами