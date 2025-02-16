TSMC и Broadcom рассматривают приобретение части Intel

Компания Intel, некогда американский гигант по производству микрочипов, может быть разделена на продажу части ее бизнеса, в этом заинтересованы такие крупные игроки как Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) и Broadcom, сообщает The Wall Street Journal, передает mezha.media.

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Что известно

Broadcom исследует возможность приобретения подразделения Intel, занимающегося разработкой и маркетингом чипов, по словам людей, знакомых с ситуацией. Компания неофициально обсуждала возможность сделать предложение, но, по всей вероятности, пойдет на это только в случае, если найдет партнера для приобретения производственного бизнеса Intel. На данный момент официальное предложение Intel еще не сделано, и Broadcom может решить отказаться от планов.

В то же время, TSMC исследует варианты контроля над некоторыми или всеми производственными мощностями Intel. Это может включать в себя формирование консорциума инвесторов или другие структуры для реализации сделки. Переговоры остаются на ранней стадии, и TSMC не сотрудничает с Broadcom по этому потенциальному приобретению.

Переговоры о возможном разделе Intel начались на фоне проблем компании, которая отстает от TSMC и Samsung Electronics в производстве передовых чипов. Дополнительно Intel сталкивается с конкуренцией со стороны Advanced Micro Devices (AMD) в сегменте центральных процессоров и значительными потерями из-за неиспользованных возможностей в буме искусственного интеллекта, где доминируют компании типа NVIDIA.

Подробности

Рыночная стоимость Intel значительно снизилась за последние годы, уступив бывшим конкурентам. Однако спекуляции по возможному партнерству с TSMC привели к резкому росту акций компании на прошлой неделе.

Разделение Intel на отдельные подразделения разработки и производства соответствует тенденциям в отрасли, предусматривающим специализацию по одному из направлений. Однако такая реструктуризация предполагает значительные операционные затруднения. Заводы Intel спроектированы преимущественно для изготовления собственных чипов, и их переоснащение для соответствия передовым процессам TSMC потребует значительных инженерных инвестиций.

Кроме того, для любого соглашения, включающего TSMC, потребуется одобрение правительства США, учитывая критическую роль Intel в национальной безопасности и ее зависимость от финансирования в рамках программы CHIPS Act. По этой программе Intel получила $7,9 миллиарда в поддержку новых заводов в Огайо, Аризоне и других штатах. Регуляторные требования обязывают Intel сохранять контрольный пакет акций в своих заводах, если они будут выделены в отдельную структуру.