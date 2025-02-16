Национальный банк на прошлой неделе, 10−14 февраля, продал на рынке валюты на $670 млн в эквиваленте. Объемы покупки валюты остаются минимальными — 0,20 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
За неделю НБУ продал на рынке валюты на $670 млн
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Если сравнивать с предыдущей неделей, Национальный банк увеличил интервенции. В период с 3−7 февраля НБУ вообще не покупал валюту, а продажи составили $454 млн в эквиваленте.
Таким образом, НБУ пытается поддерживать национальную валюту от девальвации.
Официальный курс гривны в паре с долларом в феврале сменился на 20 копеек. В начале месяца он составлял 41,82, а в понедельник, 17 февраля, цена доллара составляет 41,62 гривны.
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