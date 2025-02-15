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15 февраля 2025, 14:33 Читати українською

Инвесторы потеряли около $10 млрд на мошенничестве с криптовалютами

В 2024 году криптомошенники получили по крайней мере $9,9 миллиарда через ончейн-транзакции, однако реальная сумма, вероятно, будет выше, поскольку будут выявляться дополнительные незаконные адреса, связанные с мошенничеством. Об этом сообщила аналитическая компания Chainalysis, передает mezha.media.

В 2024 году криптомошенники получили по крайней мере $9,9 миллиарда через ончейн-транзакции, однако реальная сумма, вероятно, будет выше, поскольку будут выявляться дополнительные незаконные адреса, связанные с мошенничеством.
Фото Pixabay

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Анализ

Как прогнозирует Chainalysis, после обнаружения дополнительных адресов криптомошенников общая сумма, которую они получили в 2024 году из-за ончейн-транзакции (которые происходят непосредственно в блокчейне), может превысить $12 миллиардов.

Наиболее популярной схемой является высокодоходное инвестиционное мошенничество (High Yield Investment Scams, HYIS), основанное на финансовой пирамиде. Эта схема обещает неоправданно высокую отдачу от инвестиций, выплачивая деньги предыдущим инвесторам за денежные средства, вложенные новыми участниками — 50,2% всех средств, полученных мошенниками.

Несмотря на то, что HYIS остается самой популярной схемой, ее доля в крипто мошенничестве уменьшилась на 36,6% по сравнению с 2023 годом. В то же время схема «убой свиней» (pig butchering), также известная как романтическое мошенничество, выросла на 40% по сравнению с предыдущим годом — до 33,2%.

Подробности

Название «убой свиней» происходит от того, что криптомошенники «откармливают» своих жертв. Они сначала создают долгосрочные отношения, часто романтического характера, с пострадавшими, а затем подталкивают их к инвестициям или вложению криптовалюты в подставные компании.

Chainalysis также отмечает, что криптомошенники активно используют генеративный искусственный интеллект для своих схем. В частности, эта технология помогает создавать реалистичные поддельные идентификации, что позволяет мошенникам выдавать себя настоящих пользователей и обходить процедуры проверки личности. По данным компании Alterya, в 85% мошенничеств используются аккаунты, успешно обходящие традиционную проверку личности.

«Кроме того, генеративный ИИ позволяет создавать реалистичный фейковый контент, включая вебсайты и листинги, для поддержки инвестиционных афер, мошенничества с покупками и т. д., делая эти атаки более убедительными и сложными в обнаружении», — рассказал Элад Фукс, руководитель отдела мошеннических продуктов у Chaina.

Источник: Минфин
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