россия отправила последнюю партию банкнот с Асадом в Сирию

В аэропорт Дамаска прилетел борт с банкнотами сирийских фунтов, напечатанных для режима Асада. Об этом сообщает сирийское издание Sana и Reuters, передает ЭП.

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Что известно

По сообщению Центрального банка Сирии, партия сирийской валюты (сирийский фунт) прибыла в аэропорт Дамаска из россии, где банкноты были напечатаны во время правления свергнутого президента Башара Асада.

Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что речь идет о сотнях миллиардов сирийских фунтов, что эквивалентно десяткам миллионов долларов США.

Прессслужба Центрального банка Сирии подтвердила факт прибытия сирийских фунтов из россии в Сирию через международный аэропорт Дамаска, но отметила, что распространяемые цифры о размере и количестве этих средств абсолютно неточны.

Подробности

Агентство добавляет, что эти деньги были напечатаны в россии во времена правления Асада, но не были доставлены в Сирию до момента свержения в начале декабря 2024 года.

Новое руководство Сирии прекратило печать валюты в россии.

Сирия столкнулась с кризисом ликвидности после свержения Асада, а новый глава центрального банка Сирии Майсаа Сабрин в январе заявила агентству Reuters, что она хочет избежать печати сирийских фунтов, чтобы предотвратить всплеск инфляции.

Сирийский фунт укрепился на черном рынке после прихода к власти нового руководства, чему способствовал приток сирийцев из-за границы и прекращение строгого контроля за торговлей иностранной валютой. В четверг 13 февраля он торговался на уровне 9850 фунтов за доллар США.