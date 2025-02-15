Запасы какао-бобов в Лондоне и Нью-Йорке упали до рекордно низкого уровня, что является признаком острого дефицита этого товара после нескольких неурожайных лет. Об этом сообщает Financial Times, передает Укринформ.
Запасы какао-бобов упали до рекордно низкого уровня
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Что известно
Запасы какао на складах лондонской биржи ICE Futures сократились свыше 100 тыс. тонн почти до 21 тыс. тонн.
Трейдеры и производители шоколада массово скупают остатки даже низкокачественного какао, ведь мировой рынок последние несколько лет страдает от плохих урожаев в странах — производителях, таких как Кот-д'Ивуар. Чаще это какао-бобы из Камеруна или Нигерии, которые в шоколадной промышленности считаются менее качественными.
К примеру, в прошлом месяце компания Hershey Co запросила у регулятора разрешение на покупку через нью-йоркскую биржу до 90 тыс. тонн какао — в 9 раз больше установленного лимита.
Подробности
Из-за дефицита какао-бобов производители выпускают шоколадные плитки меньшего размера или продукт с меньшим содержанием какао.
В то же время цены растут: по оценкам Wells Fargo, в США розничные цены на шоколад в День святого Валентина в этом году на 10−20% выше, чем в прошлом.
С начала 2023 года котировка фьючерсов на какао-бобы выросла в три раза, достигнув самого высокого уровня за последние 50 лет.
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