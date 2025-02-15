Принадлежащая SoftBank полупроводниковая компания Arm планирует начать производство собственных чипов в 2025 году. Первым клиентом станет Meta. Об этом сообщает Financial Times.
Arm начнет производить собственные чипы, первым клиентом станет Meta
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Основные детали:
- Исполнительный директор Arm Рене Хаас представит первый чип летом 2025 года.
- Чип будет являться серверным процессором для дата-центров, а производство передадут на аутсорсинг.
- Это значительное изменение в стратегии компании, которая раньше занималась лицензированием дизайнов чипов для таких гигантов, как Apple и NVIDIA.
Почему это важно?
Производство собственных чипов может превратить некоторых клиентов Arm в конкурентов. После оглашения этой новости акции компании выросли более чем на 6%.
Контекст:
Этот шаг является частью большей стратегии Arm, которая подразумевает производство микросхем для искусственного интеллекта. Напомним, что в январе OpenAI и SoftBank анонсировали инициативу Stargate с инвестициями до 500 миллиардов долларов в инфраструктуру для ИИ.
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