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14 февраля 2025, 19:03 Читати українською

ЕС изменяет регуляторный подход к искусственному интеллекту для привлечения инвестиций

Европейский Союз меняет свой регуляторный подход к технологиям, чтобы привлечь больше инвестиций в область искусственного интеллекта, сообщает Financial Times, передает mezha.media.

Европейский Союз меняет свой регуляторный подход к технологиям, чтобы привлечь больше инвестиций в область искусственного интеллекта, сообщает Financial Times, передает mezha.media.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноХенна Вирккунен, исполнительная вице-президент Европейской комиссии по цифровой политике, подчеркнула, что цель ЕС — поддерживать компании в соблюдении регуляций по ИИ без создания лишних бюрократических требований.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Хенна Вирккунен, исполнительная вице-президент Европейской комиссии по цифровой политике, подчеркнула, что цель ЕС — поддерживать компании в соблюдении регуляций по ИИ без создания лишних бюрократических требований. «Мы хотим обеспечить, чтобы на наши компании не налагали дополнительных обязательств по отчетности,» сообщила она.

В рамках этого упрощения ЕС объявил об отзыве запланированной директивы об ответственности за ИИ. Кроме того, новый кодекс практики в отношении ИИ, который ожидается в апреле, упростит требования к отчетности, ограничив их уже существующими правилами в рамках Акта о ИИ. Настоящий Акт, принятый ранее в этом году, классифицирует технологии ИИ по трем уровням риска с более строгими требованиями для высокорисковых применений, таких как здравоохранение или общественный транспорт.

Высокопроизводительные модели, такие как GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google, подпадают под дополнительные обязательства по прозрачности, особенно в вопросах тренировки моделей. Однако технологические гиганты, в частности Google и Meta, выражают обеспокоенность относительно регуляционной рамки. В начале месяца ведущий лоббист Meta Джоэл Каплан предупредил в Брюсселе, что новый кодекс может установить «невыполнимые и технически сложные требования».

Подробности

Изменения регуляций ЕС происходят на фоне обострения напряженности с США. Президент Дональд Трамп критиковал штрафы ЕС, наложенные на американские технологические компании, а его администрация назвала регуляции ЕС слишком ограничительными. Выступая на саммите ИИ в Париже на этой неделе, вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил «обременительные международные» правила, направленные против техногигантов.

Однако Вирккунен отвергла утверждение, что изменения в регуляциях ЕС являются ответом на давление США. «Этот вопрос нашего собственного стремления повысить конкурентоспособность,» отметила она. «Мы не зависим от США.»

Хотя ЕС стремится сократить бюрократические требования, Вирккунен подчеркнула, что Союз будет оставаться жестким в обеспечении выполнения правил, регулирующих деятельность онлайн-платформ. Она подчеркнула, что правила ЕС эффективно создают равные условия и обеспечивают соблюдение со стороны глобальных технологических компаний, поскольку Европа является одним из крупнейших рынков американских корпораций.

Источник: Минфин
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