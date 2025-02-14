Тайвань увеличит инвестиции в США

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 февраля 2025, 18:05 Читати українською

Тайвань увеличит инвестиции в США

Президент Тайваня пообещал увеличить закупки и инвестиции в США, спеша отреагировать на глобальные таможенные угрозы Дональда Трампа и давление на тайваньскую полупроводниковую промышленность. Об этом пишет Financial Times.

Президент Тайваня пообещал увеличить закупки и инвестиции в США, спеша отреагировать на глобальные таможенные угрозы Дональда Трампа и давление на тайваньскую полупроводниковую промышленность.
Фото Pixabay

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Дефицит торгового баланса США с Тайванем, седьмым по величине торговым партнером, увеличился на 26,1 млрд долл. до 73,9 млрд долл. в 2024 году, что обусловлено бурным спросом на самые современные чипы искусственного интеллекта. Большинство из них производит Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем.

Президент Тайваня также заявил о ведущей роли страны в мировом производстве микросхем и выступил против требований Трампа вернуть полупроводниковый бизнес в Америку, в «воровстве» которого президент США обвинил Тайвань.

Под давлением первых администраций Трампа и Байдена TSMC обязалась инвестировать 65 млрд долл. в три завода в Аризоне, первый из которых уже запущен в серийное производство. Хотя после завершения строительства заводы все еще будут составлять менее пятой части общей мощности TSMC, они являются крупнейшими зарубежными инвестициями компании.

Подробности

Но Трамп угрожает отменить соглашения о субсидиях, заключенных во времена его предшественника, что может поставить под угрозу финансовую поддержку TSMC на сумму свыше 6 млрд. долларов.

Президент также сказал, что Тайбэй является «самым надежным торговым партнером США», но добавил, что администрация Трампа проводит «политику, которая полностью отличается от прошлых», что создает вызовы для всех других стран, включая Тайвань.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами