Тайвань увеличит инвестиции в США

Президент Тайваня пообещал увеличить закупки и инвестиции в США, спеша отреагировать на глобальные таможенные угрозы Дональда Трампа и давление на тайваньскую полупроводниковую промышленность. Об этом пишет Financial Times.

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Что известно

Дефицит торгового баланса США с Тайванем, седьмым по величине торговым партнером, увеличился на 26,1 млрд долл. до 73,9 млрд долл. в 2024 году, что обусловлено бурным спросом на самые современные чипы искусственного интеллекта. Большинство из них производит Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший в мире производитель микросхем.

Президент Тайваня также заявил о ведущей роли страны в мировом производстве микросхем и выступил против требований Трампа вернуть полупроводниковый бизнес в Америку, в «воровстве» которого президент США обвинил Тайвань.

Под давлением первых администраций Трампа и Байдена TSMC обязалась инвестировать 65 млрд долл. в три завода в Аризоне, первый из которых уже запущен в серийное производство. Хотя после завершения строительства заводы все еще будут составлять менее пятой части общей мощности TSMC, они являются крупнейшими зарубежными инвестициями компании.

Подробности

Но Трамп угрожает отменить соглашения о субсидиях, заключенных во времена его предшественника, что может поставить под угрозу финансовую поддержку TSMC на сумму свыше 6 млрд. долларов.

Президент также сказал, что Тайбэй является «самым надежным торговым партнером США», но добавил, что администрация Трампа проводит «политику, которая полностью отличается от прошлых», что создает вызовы для всех других стран, включая Тайвань.