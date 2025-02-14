К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 14 февраля: доллар подешевел на межбанке, а евро выросло
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Открытие 14 февраля
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Закрытие 14 февраля
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Изменения
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41,72/41,75
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41,59/41,62
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13 /13
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43,66/43,68
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43,71/43,72
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5/4
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 43,38 грн., а продают за 44,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,73−41,70, евро — 43,70−43,90 грн.
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Источник: Минфин
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