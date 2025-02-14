Курс валют на вечер 14 февраля: доллар подешевел на межбанке, а евро выросло

К закрытию межбанка курс доллара упал на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 5 копеек в покупке и на 4 копейки в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 14 февраля Закрытие 14 февраля Изменения доллар 41,72/41,75 41,59/41,62 13 /13 евро 43,66/43,68 43,71/43,72 5/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,00 грн. Евро покупают за 43,38 грн., а продают за 44,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,73−41,70, евро — 43,70−43,90 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.