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14 февраля 2025, 18:30 Читати українською

Trustee Plus анонсировал глобальное обновление: новая эра удобства расчетов криптовалютой

Команда Trustee Plus заявила о масштабном обновлении своего приложения. Уже 20 лютого 2025 року разработчики представят новую версию криптокошелька, которая, по их словам, станет переломным моментом для цифровых финансов в Украине.

Команда Trustee Plus заявила о масштабном обновлении своего приложения.

В компании провели набор в специальную фокус-группу, первой получившей шанс опробовать возможности нового Trustee Plus. Вдобавок команда запустила онлайн-ресурс, на котором в скором времени появился обратный отсчет до начала презентации обновленного приложения.

На сайте есть возможность подать заявку на вступление в закрытую Telegram-группу. Ее участники первыми узнают ключевые новости о запуске обновленного кошелька и получат шанс выиграть ценные призы.

Разработчики держат детали в секрете, но намекают: новый функционал способен перевернуть не только украинский крипторынок, но и задать тон глобальным трендам. В основе апгрейда — технологическое совершенство и ориентир на потребности пользователей.

«Что мы готовим для нашей аудитории? Я не побоюсь назвать это революцией, которая стирает грань между криптовалютами и традиционными финансами. Это контролируемая революция, которую направляют сами пользователи, их пожелания и виденье будущего. Все это мы заботливо упакуем в новый Trustee Plus», — заявил СЕО Trustee Plus Вадим Груша.

Отметим, что в 2024 году компания показала впечатляющие результаты роста. Количество скачанных и установленных приложений Trustee Plus достигло 700 000, а число обменных операций перешагнуло за 27,3 млн. Вдобавок свыше 151 000 человек оформили платежную карту этого криптокошелька.

По данным разработчиков, чаще всего пользователей интересовало как купить usdc и биткоин, обменять стабильные монеты и оплатить покупки с помощью карты Trustee Plus. И поскольку ответы на эти вопросы клиенты могут получить просто воспользовавшись услугами криптокошелька, неудивительно, что на независимых платформах можно найти тысячи положительных отзывов про Trustee.

Подкрепляет это мнение и аналитика от специализированных изданий. К примеру, эксперты редакции Incrypted внесли Trustee Plus в перечень топ-10 криптокошельков 2025 года. По их словам, компания продемонстрировала, что ее продукты обладают высокой степенью инноваций и предлагают большую гибкость, когда дело касается операций с цифровыми активами.

Источник: Минфин
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