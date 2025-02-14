Инфляция в Аргентине упала до минимума за 4 года

Месячная инфляция в Аргентине в январе 2025 года снизилась до 2,2%, что является самым низким показателем с середины 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

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Основные цифры:

Годовая инфляция замедлилась до 84,5% в январе по сравнению со 117,8% в декабре 2024 года.

Эти характеристики соответствуют ожиданиям аналитиков.

Почему это важно?

Новые данные подтверждают тенденцию к замедлению инфляции после рекордного роста в 2023 году. Это является положительным сигналом для экономики Аргентины, официально вышедшей из рецессии в третьем квартале 2024 года.

Контекст:

Президент Аргентины Хавьер Милей продолжает бороться с последствиями продолжительного экономического кризиса. Снижение инфляции является важным шагом по стабилизации страны.