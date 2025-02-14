В 2024 году Китай зафиксировал наибольший отток прямых иностранных инвестиций в своей истории — 168 миллиардов долларов. Это рекордный показатель с 1990 года, и ситуация может усугубиться из-за обострения торговой войны с США. Об этом сообщает Bloomberg.
Китай зафиксировал рекордный отток иностранных инвестиций
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Основные цифры:
- Китайские инвесторы перевели за границу 173 миллиарда долларов.
- Иностранные компании вложили всего 4,5 миллиарда долларов — минимальный уровень с 1992 года.
Почему это важно?
Утечка капитала из Китая связана с обострением торговой войны с США, экономической неопределенностью и ростом конкуренции со стороны других стран.
Действия китайского правительства:
Пекин пытается сдержать утечку капитала, предлагая инвесторам налоговые льготы, лучшие условия ведения бизнеса и отменяя визовые ограничения. Правительство также приняло план действий по привлечению новых инвестиций.
Торговое сальдо Китая:
Несмотря на отток капитала, торговое сальдо Китая остается сильным:
- В 2024 году профицит текущего счета составил 422 миллиарда долларов.
- В четвертом квартале он вырос на рекордные 181 млрд долларов.
- Профицит торговли товарами достиг 768 млрд долларов.
Международная напряженность:
Чрезмерное превышение экспорта над импортом в Китае вызывает критику со стороны США и других стран, что может привести к новым торговым ограничениям.
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