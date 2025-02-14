В Харькове в метро открыли центр обслуживания налогоплательщиков

В Харькове, на станции метро «Научная», открыт подземный центр обслуживания налогоплательщиков. Это стало возможным благодаря совместной инициативе Государственной налоговой службы и городских властей Харькова. Об этом написал Глава ГНС Руслан Кравченко в Facebook.

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Что известно

Теперь жители города смогут получать административные услуги, связанные с ведением государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков, а также с выдачей лицензий на подакцизные товары, даже во время воздушной тревоги.

В центре обустроены два рабочих места, где можно получить следующие услуги:

выдача карты налогоплательщика;

внесение в паспорт (в форме книжечки) данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

внесение отметки о возможности осуществления платежей по серии и номеру паспорта;

получение сведений из Государственного реестра физических лиц — налогоплательщиков о доходах и уплаченных налогах.

Кравченко заверил, что список услуг будет расширяться при необходимости.

Городские власти Харькова сообщили, что в ближайшее время аналогичный центр будет открыт на станции метро «Ярослава Мудрого».