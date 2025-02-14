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14 февраля 2025, 12:09 Читати українською

Прогноз цены Dogecoin: DOGE держится на уровне $0,25, в то время как PEPE и TRUMP падают

Пока некоторые известные мем-койны переживают резкие падения, одна цифровая валюта сохраняет свои позиции, а новичок вызывает ажиотаж еще до выхода на рынок. Dogecoin остается стабильным, несмотря на рыночные колебания, в то время как такие токены, как PEPE и TRUMP, теряют позиции. Тем временем, XYZ собрал более $7 млн на пресейле, привлекая внимание инвесторов и вызывая интерес к своему потенциальному влиянию.

Пока некоторые известные мем-койны переживают резкие падения, одна цифровая валюта сохраняет свои позиции, а новичок вызывает ажиотаж еще до выхода на рынок.

$XYZ нацелен на рост 99 900%, получая статус G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) привнес новую концепцию в нишу мем-койнов, сочетая азарт спорта с динамикой крипторынка. Разработанный для фанатов футбола, баскетбола, MMA и киберспорта, этот проект идет дальше, чем просто еще один токен — это растущее комьюнити, объединенное страстью к игре.

С амбициозной концепцией Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse ставит перед собой цель обойти другие мем-койны, и это уже заметили эксперты — проект недавно получил награду «Лучший новый мем-проект».

📢 Что отличает $XYZ? Это не просто краткосрочный хайп. У него есть четкая дорожная карта и сплоченное комьюнити, сосредоточенное на долгосрочном росте.

Изображение выглядит как иллюстрация, графическая вставка, рисунок, МультфильмКонтент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

🔥 Уже сейчас $XYZ — главный претендент, готовый уничтожить конкурентов и взлететь на Луну вместе с миссией Илона Маска!

🔹 Запуск: $0,0001
🔹 Текущая цена: $0,002
🔹 Рост более 2000% за пару месяцев
🔹 Следующий этап: $0,0025 (+25%)
🔹 Финальная цель: $0,1

⚡ От старта до генерации токенов $XYZ нацелен на взрывной рост в 99 900%!

⏳ Если ты не внутри, ты снаружи! Пресейл XYZ уже проходит стадии со скоростью нокаута чемпиона.

💸 Присоединяйся к пресейлу XYZ прямо сейчас и смотри, как твои инвестиции превращаются в миллионы!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) недавно демонстрировал разнонаправленные движения. За последнюю неделю его цена выросла на 0,27%, но за месяц упала на 23,82%. Однако за последние шесть месяцев DOGE все же вырос на 156,01%.

Текущий торговый диапазон: $0,20-$0,29
🔹 Ближайшее сопротивление: $0,34 (если пробьет, может достичь $0,43, что на 48% выше текущей цены)
🔹 Ближайшая поддержка: $0,16 (если упадет ниже, возможен тест уровня $0,07)

Технические индикаторы:
✅ Индекс относительной силы (RSI) — 46,43 (нейтральный импульс)
✅ Стохастик — 12,94 (может быть перепродан, что дает потенциал роста)
✅ 10-дневная и 100-дневная скользящие средние — $0,26 (фаза консолидации)

В целом, если спрос на DOGE вырастет, возможен рост цены.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) привлекает внимание криптоэнтузиастов.
🔹 За неделю упал на 2,31%
🔹 За месяц — на 42,00%
🔹 За шесть месяцев вырос на 36,30%

Текущий диапазон: $0,00000783-$0,00001136
✅ RSI: 48,29 (нейтральный импульс)
✅ Стохастик: 21,70 (близко к перепроданному состоянию)
✅ Скользящие средние (10 и 100 дней): $0,00000995 и $0,00000970 (цена находится вблизи этих значений)

🔹 Ближайшее сопротивление: $0,00001319 (потенциал роста на 16%)
🔹 Следующее сопротивление: $0,00001672
🔹 Ближайшая поддержка: $0,00000612
🔹 Второй уровень поддержки: $0,00000259 (возможное падение на 22%)

Трейдеры следят за этими уровнями, ожидая следующего движения PEPE.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

TRUMP недавно пережил бурный рост.
🔹 За месяц цена взлетела на 344%!
🔹 Но за последнюю неделю упала на 7% (возможна фиксация прибыли)

Текущий диапазон: $13,72-$19,63
🔹 Ближайшее сопротивление: $23,38 (если пробьет, цель — $29,29)
🔹 Ближайшая поддержка: $11,56 (если пробьет вниз, возможен тест $5,65)

Технические индикаторы:
✅ 10-дневная и 100-дневная скользящие средние: $16,16 и $15,89 (консолидация)
✅ RSI: 65,74 (близко к зоне перекупленности)
✅ Стохастик: 62,40 (также сигнализирует о возможном откате)
✅ MACD: 0,3787 (бычий импульс, но может ослабевать)

В целом, TRUMP может столкнуться с волатильностью в ближайшее время, но его мощный рост за месяц говорит о возможности дальнейшего подъема, если он пробьет ключевые уровни сопротивления.

Вывод

📢 DOGE остается стабильным, PEPE и TRUMP падают, а XYZ захватывает рынок!

В бычьем забеге 2025 года XYZVerse (XYZ) выделяется как новаторский спортивный мем-койн, объединяющий фанатов и нацеленный на рост.

🔥 Присоединяйтесь к XYZ прямо сейчас и не упустите свой шанс!

🔹 Подробнее о XYZVerse (XYZ)

Источник: Минфин
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