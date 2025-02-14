Цены на нефть растут из-за задержки тарифов США и роста спроса

Цены на нефть выросли в пятницу, 14 февраля, на фоне роста спроса на топливо и ожиданий, что планы США по введению глобальных тарифов будут отложены до апреля. Это дает больше времени во избежание торговой войны. Об этом сообщает Reuters.

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Основные цифры:

Фьючерсы на Brent выросли на 0,3% до $75,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,2%, до $71,45 за баррель.

За неделю Brent подорожала на 0,6%, а WTI — на 0,5%.

Почему это важно?

Президент США Дональд Трамп приказал официальным лицам изучить возможность взаимных пошлин против стран, облагающих пошлинами американские товары, и вернуть рекомендации до 1 апреля. Это позволяет избежать немедленного ввода тарифов и дает время для переговоров.

Перспективы рынка

Рыночный стратег IG Йэп Джун Ронг отметил, что задержка тарифов способствует восстановлению цен на нефть. Однако рост может быть ограничен из-за потенциального возвращения российских поставок на рынок в случае мирных переговоров между Украиной и россией.

Мировой спрос на нефть

По данным JPMorgan, мировой спрос на нефть вырос до 103,4 миллиона баррелей в сутки, что на 1,4 миллиона баррелей больше, чем в прошлом.