Курс валют на 14 февраля: доллар и евро дорожают

В четверг на наличном рынке курс доллара подорожал на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 2 копейки в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке увеличился на 4 копейки, а в продаже прибавил 2 копейки. Евро добавило 4 копейки в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,20 грн. Евро покупают за 43,30 грн., а продают за 44,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,80−41,75, евро — 43,65−43,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,72−41,75 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,66−43,68 грн/евро.

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