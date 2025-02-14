Золото растет седьмую неделю подряд из-за угрозы торговых войн

Цены на золото продолжают расти седьмую неделю на фоне угрозы глобальной торговой войны, которую спровоцировали планы президента США Дональда Трампа ввести соответствующие тарифы на импорт из стран, облагающих пошлинами американские товары. Об этом сообщает Reuters.

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Основные цифры:

Спотовые цены на золото держатся на уровне $2 931 за унцию.

Во вторник золото достигло рекордного максимума в $2 943 за унцию.

Фьючерсы на золото выросли на 0,5% до $2 959 за унцию.

Почему это важно?

Заявления Трампа о введении соответствующих тарифов для Китая, Японии, Южной Кореи и Европейского Союза вызвали опасения по поводу торговой войны, что стимулирует спрос на золото как на безопасный актив.

Другие металлы:

Серебро выросло на 0,4% до $32,50 за унцию.

Платина поднялась на 0,3% до $997,65 за унцию.

Палладий увеличился на 0,6%, до $999,77 за унцию.

Контекст:

Последние данные об индексе цен производителей (PPI) в США показали сильный рост инфляции, что подтверждает ожидание, что ФРС не будет снижать процентные ставки до второй половины года.

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