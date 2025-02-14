С 1 июня 2024 года по 2 февраля 2025 года украинские банки приступили к финансированию проектов восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 13,2 миллиарда гривен. Об этом сообщил Национальный банк Украины.
Банки предоставили 13,2 миллиарда гривен на восстановление энергетики
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Основные цифры:
- За этот период банки получили 3 685 заявок от бизнеса на общую сумму 75 миллиардов гривен.
- Объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц на начало февраля составляет 7,1 миллиарда гривен.
В январе 2025 года:
- Получены 190 заявок от бизнеса на сумму 2,1 миллиарда гривен.
- Одобрено 70 заявок на сумму 2,2 миллиарда гривен.
- Предоставлено 125 кредитов общим объемом 2,7 миллиарда гривен.
Крупнейшие проекты:
- Газопоршневые когенерационные установки: 215 мВт.
- Солнечные электростанции (СЭС): 151 мВт.
- Дизельные и бензиновые генераторы: 122 мВт.
Кредитование населения:
- В январе предоставлено 438 кредитов на энергетические нужды на сумму 74 миллиона гривен.
- С июня 2024 года — 5708 кредитов на сумму 731 миллион гривен.
Объем валового портфеля кредитов физическим лицам составляет 624 миллиона гривен.
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Источник: Минфин
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