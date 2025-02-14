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14 февраля 2025, 8:38 Читати українською

Банки предоставили 13,2 миллиарда гривен на восстановление энергетики

С 1 июня 2024 года по 2 февраля 2025 года украинские банки приступили к финансированию проектов восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 13,2 миллиарда гривен. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

С 1 июня 2024 года по 2 февраля 2025 года украинские банки приступили к финансированию проектов восстановления энергетической инфраструктуры на сумму 13,2 миллиарда гривен.
Фото Pixabay

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Основные цифры:

  • За этот период банки получили 3 685 заявок от бизнеса на общую сумму 75 миллиардов гривен.
  • Объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц на начало февраля составляет 7,1 миллиарда гривен.

В январе 2025 года:

  • Получены 190 заявок от бизнеса на сумму 2,1 миллиарда гривен.
  • Одобрено 70 заявок на сумму 2,2 миллиарда гривен.
  • Предоставлено 125 кредитов общим объемом 2,7 миллиарда гривен.

Крупнейшие проекты:

  • Газопоршневые когенерационные установки: 215 мВт.
  • Солнечные электростанции (СЭС): 151 мВт.
  • Дизельные и бензиновые генераторы: 122 мВт.

Кредитование населения:

  • В январе предоставлено 438 кредитов на энергетические нужды на сумму 74 миллиона гривен.
  • С июня 2024 года — 5708 кредитов на сумму 731 миллион гривен.

Объем валового портфеля кредитов физическим лицам составляет 624 миллиона гривен.

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Источник: Минфин
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