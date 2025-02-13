Курс валют на вечер 13 февраля: доллар и евро упали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро в покупке потерял 22 копейки, а в продаже 19 копеек.

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Валюта Открытие 13 февраля Закрытие 13 февраля Изменения доллар 41,81/41,84 41,72/41,75 10 /9 евро 43,60/43,61 43,38/43,40 22/19

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,10 грн. Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 43,80 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,77, евро — 43,50−43,70 грн.

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