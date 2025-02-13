К закрытию межбанка курс доллара потерял 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Курс евро в покупке потерял 22 копейки, а в продаже 19 копеек.
Курс валют на вечер 13 февраля: доллар и евро упали на межбанке
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Открытие 13 февраля
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Закрытие 13 февраля
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Изменения
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41,81/41,84
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41,72/41,75
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10 /9
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43,60/43,61
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43,38/43,40
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22/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,10 грн. Евро покупают за 43,30 грн, а продают за 43,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,75−41,77, евро — 43,50−43,70 грн.
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