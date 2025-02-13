Трамп потребовал от Reuters вернуть $9 млн от Пентагона

Президент США Дональд Трамп потребовал от международного информационного агентства Reuters вернуть $9 млн, которые то получило от Пентагона на исследование «масштабного социального обмана». Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Truth.

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Что известно

Трамп ссылается на выводы государственной комиссии по эффективности госзатрат (DOGE), возглавляемой его сторонником бизнесменом Илоном Маском. В своем заявлении он также утверждает, что агентство придерживается левых взглядов в политике.

Ранее и сам Маск заявил, что власти США перечисляли Reuters миллионы долларов для распространения дезинформации.

«Правительство США платило агентству Reuters значительные суммы за масштабное введение общественности в заблуждение. Это буквально прописано в контракте», — написал он на платформе X, охарактеризовав деятельность агентства как мошенничество.

Напомним

Маск был назначен руководителем DOGE по решению нового президента США Дональда Трампа. После инаугурации американского лидера 20 января ведомство начало масштабную проверку государственных расходов.

В рамках этих мер Маск планирует сократить бюджетные траты на $2 трлн. Одним из первых шагов стало приостановление работы Агентства США по международному развитию (USAID) с целью его последующей реструктуризации.