Соцсеть X, которой владеет миллиардер Илон Маск, согласилась выплатить около $10 миллионов Дональду Трампу в рамках урегулирования иска, который подал президент США против компании после блокировки своего аккаунта. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Соцсеть Маска выплатит Трампу $10 миллионов за блокировку аккаунта после штурма Капитолия
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Иск был подан в 2021 году к Twitter (сейчас X) и тогдашнему директору компании Джеку Дорси.
По информации собеседников издания, команда Трампа рассматривала вариант прекращения судебного процесса из-за близости Маска к Трампу и того факта, что бизнесмен потратил 250 миллионов долларов в ходе избирательной кампании.
Напомним
В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, устроили штурм здание конгресса.
Руководство соцсетей посчитало, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам. В ноябре 2022 года Маск, ставший к тому моменту владельцем Twitter, разблокировал аккаунт Трампа.
Meta в конце января 2025 года согласилась выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования иска 2021 года, который он подал из-за блокировки его аккаунтов в фейсбуке и инстаграме.
По данным The New York Times, примерно 22 миллиона долларов пойдут на финансирование президентской библиотеки Трампа, а оставшиеся три миллиона предназначены для компенсации судебных издержек.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1