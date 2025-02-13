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13 февраля 2025, 16:36 Читати українською

Соцсеть Маска выплатит Трампу $10 миллионов за блокировку аккаунта после штурма Капитолия

Соцсеть X, которой владеет миллиардер Илон Маск, согласилась выплатить около $10 миллионов Дональду Трампу в рамках урегулирования иска, который подал президент США против компании после блокировки своего аккаунта. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Соцсеть X, которой владеет миллиардер Илон Маск, согласилась выплатить около $10 миллионов Дональду Трампу в рамках урегулирования иска, который подал президент США против компании после блокировки своего аккаунта.
Фото: depositphotos

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Что известно

Иск был подан в 2021 году к Twitter (сейчас X) и тогдашнему директору компании Джеку Дорси.

По информации собеседников издания, команда Трампа рассматривала вариант прекращения судебного процесса из-за близости Маска к Трампу и того факта, что бизнесмен потратил 250 миллионов долларов в ходе избирательной кампании.

Напомним

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, устроили штурм здание конгресса.

Руководство соцсетей посчитало, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам. В ноябре 2022 года Маск, ставший к тому моменту владельцем Twitter, разблокировал аккаунт Трампа.

Meta в конце января 2025 года согласилась выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования иска 2021 года, который он подал из-за блокировки его аккаунтов в фейсбуке и инстаграме.

По данным The New York Times, примерно 22 миллиона долларов пойдут на финансирование президентской библиотеки Трампа, а оставшиеся три миллиона предназначены для компенсации судебных издержек.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
lenta19
lenta19
13 февраля 2025, 17:07
#
Коли Янукович продав права на свої книжки та квартиру Клюєву за гарні гроші, то казали, що це корупція. А це тоді що?
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