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13 февраля 2025, 17:00 Читати українською

Крупные инвесторы продолжают скупать Dogecoin: возможность или риск

На фоне общей неопределенности крипторынка мелкие инвесторы проявляют осторожность, тогда как крупные держатели продолжают активно пополнять свои запасы. За последние сутки они приобрели еще 100 млн Dogecoin (DOGE), что говорит о доверии к активу и его дальнейших перспективах, по мнению аналитика Али Мартинеса.

На фоне общей неопределенности крипторынка мелкие инвесторы проявляют осторожность, тогда как крупные держатели продолжают активно пополнять свои запасы.

Это не первый случай подобного накопления — во время предыдущего падения курса киты скупили 750 млн DOGE (входит в Meme Titan Index от проекта Meme Index). По утверждению Мартинеса, возросший интерес со стороны институциональных инвесторов к Dogecoin вызван его усиливающейся интеграцией в платежные платформы и онлайн-сервисы, что придает ему статус многообещающего инструмента для расчетов. Dogecoin также начинает привлекать корпоративных инвесторов. На днях канадская публичная блокчейн-компания Neptune Digital Assets приобрела 1 миллион DOGE на сумму 270 000 долларов, став второй публичной организацией, которая решила вложиться в этот мемкоин. Первой такой компанией была Spirit Blockchain, ориентированная на цифровые активы. Несмотря на недельное падение стоимости Dogecoin на 23,3%, эксперты отмечают его стабильность в сравнении с другими мемкоинами. Вечером 8 февраля DOGE торговался по цене 0,2537 доллара, добавив 0,8% за сутки. Мартинес также подчеркивает, что Dogecoin может показать значительный рост в ближайшие месяцы. Согласно его техническому анализу, в парах DOGE/USD и DOGE/BTC формируется модель ABC, что может привести к удвоению или даже утроению курса.

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Как зарабатывать на мемкоинах и снизить риски?

Мемные криптовалюты способны приносить крупную прибыль, но они же остаются и одним из самых волатильных сегментов крипторынка. Их цены могут мгновенно взлететь, но также резко обвалиться, что делает такие инвестиции рискованными, особенно для новичков.

Оптимальным решением в подобных условиях становится грамотная диверсификация активов. Один из инструментов, который помогает инвесторам сочетать минимизацию рисков с возможностью высокой прибыли — Meme Index. Это система индексных портфелей, где мемкоины разделены по категориям в зависимости от рыночной капитализации, потенциального роста и уровня риска.

Meme Titan Index — включает ТОП-10 мемных монет, среди которых DOGE, SHIB и PEPE. Эти активы уже доказали свою стабильность и потенциал, превзойдя даже BTC и ETH по росту на отдельных этапах рынка.

Meme Moonshot Index объединяет быстрорастущие мемкоины, еще не вошедшие в топ, но уже демонстрирующие быстрый рост капитализации. Эти активы потенциально способны дать более высокую прибыль, но сопровождаются бóльшими рисками.

Meme Mid Cap Index — портфель, ориентированный на среднюю капитализацию ($50 млн — $250 млн). Многие из этих монет способны перейти в категорию Moonshot или Titan, предлагая потенциал роста в диапазоне от 4 до 20 раз.

Meme Frenzy Index — самый спекулятивный портфель, включающий наиболее рискованные мемкоины, где вложения потенциально могут принести огромную прибыль, но также связаны с высокой волатильностью.

Для участия в Meme Index необходимо приобрести токены $MEMEX, которые в данный момент доступны на этапе предпродажи по цене $0,0160993. Они используются не только для инвестирования, но и для голосования за добавление новых мемкоинов в индекс, а также для стейкинга с возможностью получения 641% годовых.

Проект уже привлек $3 575 512,94 USDT, а его аудит был проведен компаниями Coinsult и SolidProof, что подтверждает надежность смарт-контрактов.

Благодаря такой индексной системе Meme Index позволяет инвесторам уменьшить риски и увеличить шансы на прибыль, диверсифицируя вложения в самый волатильный сектор крипторынка.

Заключение

Продолжающееся накопление Dogecoin крупными игроками свидетельствует о сохраняющемся интересе к мемному сегменту крипторынка. Однако высокая волатильность требует взвешенного подхода к инвестициям, особенно со стороны новых участников.

Использование инструментов, таких как Meme Index, позволяет снизить риски и выстроить грамотную стратегию инвестирования в мемкоины. Таким образом, даже при нестабильном рынке можно найти выгодные возможности для роста капитала.

Источник: Минфин
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