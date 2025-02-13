В четверг на наличном рынке курс доллара по покупке и продаже прибавил 10 копеек. Евро прибавил 30 копеек в покупке и 17 копеек в продаже.
Курс валют на 13 февраля: доллар в банках прибавил 10 копеек, евро — 30 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку. Евро прибавил 15 копеек в покупке и 25 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,60−42,20 грн. Евро покупают за 43,25 грн, а продают за 43,80 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,85−41,85, евро — 43,55−43,85 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,81−41,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,60−43,61 грн/евро.
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