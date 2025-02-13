За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 854 280 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 февраля: 1250 российских оккупантов, 17 танков, 153 БПЛА и 6 ракет
Потери врага
- личного состава — около 854280 (+1250) человек,
- танков — 10040 (+17) ед,
- боевых бронированных машин — 20894 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 23034 (+58) ед,
- РСЗО — 1278 (+2) ед,
- средства ПВО — 1063 (+2) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 25072 (+153),
- крылатые ракеты — 3063 (+6),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 37096 (+168) ед,
- специальная техника — 3744 (+2)
Источник: Минфин
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