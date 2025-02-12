Национальный банк Украины установил на 12 февраля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,6696 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 7 копеек.
Официальный курс: НБУ понизил гривну на 7 копеек
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Валютный рынок
Нацбанк на 12 февраля установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,01 грн (на 11 февраля курс был установлен на уровне 42,89 грн). Европейская валюта подорожала на 12 копеек.
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Источник: Минфин
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