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12 февраля 2025, 18:44 Читати українською

Население Украины за 10 лет сократилось на 10 млн человек — министр

Население Украины за 10 лет сократилось на 10 млн. человек — до 32 млн., при этом украинская нация в целом насчитывает 60 млн. человек. Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев в интервью немецкому изданию Die Welt, передает Интерфакс-Украина.

Население Украины за 10 лет сократилось на 10 млн. человек — до 32 млн., при этом украинская нация в целом насчитывает 60 млн. человек.
Фото Pixabay

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«В день становления нашей независимости в Украине проживало 52 млн человек. За последующие 10 лет это число снизилось до 48 млн. Перед первым вторжением — 45 млн. В 2015 году после аннексии Крыма количество населения упало до 42 млн. И теперь на конец 2024 года население страны составляло 32 млн», — сказал министр.

Он отметил, что в общей сложности украинская нация насчитывает около 60 млн человек, однако половина из них проживает за пределами Украины и состоит из беженцев, из людей, покинувших страну до войны, и из диаспоры. Так, по словам Чернышева, в Европе проживает около 5 млн украинцев, выехавших из страны из-за войны.

Чернышев отметил, что для трети украинцев первым фактором возвращения на родину является окончание войны. Важен также успех экономических и демократических реформ в стране.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
zevs1
zevs1
12 февраля 2025, 19:05
#
Как управлял страной госаппарат какие созданны условия для населения, такие же и результаты, тут ничего сложного.
От хорошей жизни или нормальных условий люди не убегают.
+
+15
Mini Mi
Mini Mi
12 февраля 2025, 19:06
#
Ну так по полляма в год только мужиков утилизация идет, а сколько ещё баб с детьми выезжает.
+
0
juular
juular
12 февраля 2025, 21:35
#
Сейчас, с благославения «партнеров» (они наверно сами прифигели с Зе) начнут 18-летних перемалывать за призрачные обещания миллионов гривен, образования и ипотек… многие уже верят
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