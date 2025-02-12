Население Украины за 10 лет сократилось на 10 млн человек — министр

Население Украины за 10 лет сократилось на 10 млн. человек — до 32 млн., при этом украинская нация в целом насчитывает 60 млн. человек. Об этом рассказал вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышев в интервью немецкому изданию Die Welt, передает Интерфакс-Украина.

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«В день становления нашей независимости в Украине проживало 52 млн человек. За последующие 10 лет это число снизилось до 48 млн. Перед первым вторжением — 45 млн. В 2015 году после аннексии Крыма количество населения упало до 42 млн. И теперь на конец 2024 года население страны составляло 32 млн», — сказал министр.

Он отметил, что в общей сложности украинская нация насчитывает около 60 млн человек, однако половина из них проживает за пределами Украины и состоит из беженцев, из людей, покинувших страну до войны, и из диаспоры. Так, по словам Чернышева, в Европе проживает около 5 млн украинцев, выехавших из страны из-за войны.

Чернышев отметил, что для трети украинцев первым фактором возвращения на родину является окончание войны. Важен также успех экономических и демократических реформ в стране.