Курс валют на вечер 12 февраля: доллар вырос на межбанке на 9 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Курс евро не поменялся.

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Валюта Открытие 12 февраля Закрытие 12 февраля Изменения доллар 41,72/41,75 41,81/41,84 9 /9 евро 43,28/43,30 43,28/43,30 0/0

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн. Евро покупают за 42,95 грн., а продают за 43,63 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,84, евро — 43,40−43,60 грн.

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