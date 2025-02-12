К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и продаже. Курс евро не поменялся.
Курс валют на вечер 12 февраля: доллар вырос на межбанке на 9 копеек
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Открытие 12 февраля
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Закрытие 12 февраля
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Изменения
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41,72/41,75
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41,81/41,84
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9 /9
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43,28/43,30
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43,28/43,30
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0/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,50−42,10 грн. Евро покупают за 42,95 грн., а продают за 43,63 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,85−41,84, евро — 43,40−43,60 грн.
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