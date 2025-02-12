Американские компании массово берут кредиты в Европе из-за выгодных условий

Американские корпорации активно обращаются к европейскому рынку для привлечения кредитов, поскольку ссуды в Европе значительно дешевле, чем у США. За первые месяцы 2025 года они выпустили еврооблигаций на рекордные 23,4 млрд евро (24,3 млрд долларов). Об этом сообщает Bloomberg.

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Почему это важно?

Основная причина ажиотажа — разница между ключевыми ставками центральных банков. Депозитная ставка Европейского центрального банка (ЕЦБ) на 175 базисных пунктов ниже ставки Федеральной резервной системы США (ФРС). Это позволяет компаниям экономить на стоимости ссуд, особенно если им не нужно конвертировать долг в доллары.

Основные заемщики

Среди крупных компаний, активно привлекающих еврокредиты, — T-Mobile US Inc., IBM и ведущие банки Уолл-стрит. К примеру, IBM на прошлой неделе выпустила облигации на 3,5 миллиарда евро, а T-Mobile USA — на 2,75 миллиарда евро.

Перспективы

Ожидается, что ЕЦБ в этом году еще трижды снизит ставку (в настоящее время она составляет 2,75%), тогда как ФРС снизит ее только один раз (нынешний уровень — 4,5%). Это делает европейские кредиты еще более привлекательными для американских компаний.

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