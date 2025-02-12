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12 февраля 2025, 15:53 Читати українською

USDA снизило прогноз экспорта украинских пшеницы и кукурузы

Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024/2025 маркетинговый год, где показатели производства украинской пшеницы и кукурузы остались по-прежнему, однако уменьшились объемы их экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) обновило прогноз баланса основных сельскохозяйственных культур на 2024/2025 маркетинговый год, где показатели производства украинской пшеницы и кукурузы остались по-прежнему, однако уменьшились объемы их экспорта.
Фото: depositphotos

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Подробности

Согласно обновленным прогнозам, в 2024/2025 МГ показатели производства пшеницы и кукурузы в Украине остаются на уровне 22,9 млн тонн и 26,5 млн тонн соответственно.

Что касается экспорта, то прогноз по пшенице уменьшен на 0,5 млн тонн — до 15,5 млн тонн, а кукурузы — на 1 млн тонн до 22 млн тонн.

Отмечается, что этого МР предусматривается незначительное увеличение производства и потребления пшеницы, но снижение объемов торговли и конечных запасов. Так, прогноз по мировому производству пшеницы повышен на 0,6 млн тонн — до 793,8 млн тонн, благодаря росту производства в Казахстане (+0,6 млн тонн до 18,6 млн тонн) и Аргентине (+0,7 млн. тонн).

Мировое потребление пшеницы также увеличится на 1,8 млн. тонн до 803,7 млн. тонн благодаря росту кормового и остаточного использования в ЕС, Казахстане, Таиланде и Украине.

При этом мировая торговля пшеницей сократится на 3 млн тонн — до 209 млн тонн, из-за сокращения экспорта для ЕС (-1,0 млн тонн до 28,0 млн тонн), Мексики, россии (-0,5 млн тонн до 45,5 млн тонн), Турции и Украины (-0,5 млн тонн до 15,5 млн тонн).

Эксперты отметили, что наибольшее сокращение ожидается в Китае, в том числе на 2,5 млн тонн — до 8,0 млн тонн, что будет самым низким показателем импорта в последние пять лет, в то время как в прошлом году Китай был ведущим мировым импортером пшеницы.

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Источник: Минфин
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